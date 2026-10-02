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    Зеленский поблагодарил ЕС за решение о выплате Украине €2,9 млрд

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 14:20
    Зеленский поблагодарил ЕС за решение о выплате Украине €2,9 млрд

    Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз за решение о выплате Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.

    "Благодарю председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства - члены Европейского союза за решение о выплате Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую устойчивость Украины и укрепить нашу обороноспособность", - отметил он.

    Зеленский также заявил, что Украина и ЕС работают в полной координации для реализации достигнутых договоренностей, и поблагодарил Евросоюз за помощь и солидарность.

    Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС) Украина
    Zelenski Ukraynaya 2,9 milyard avro ödənilməsi qərarına görə Aİ-yə təşəkkür edib
    Zelenskyy thanks EU for €2.9 billion Ukraine Facility payment
    MiniBoss
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