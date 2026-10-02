Зеленский поблагодарил ЕС за решение о выплате Украине €2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз за решение о выплате Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.

"Благодарю председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства - члены Европейского союза за решение о выплате Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую устойчивость Украины и укрепить нашу обороноспособность", - отметил он.

Зеленский также заявил, что Украина и ЕС работают в полной координации для реализации достигнутых договоренностей, и поблагодарил Евросоюз за помощь и солидарность.