Зеленский поблагодарил ЕС за решение о выплате Украине €2,9 млрд
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 14:20
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз за решение о выплате Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.
"Благодарю председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства - члены Европейского союза за решение о выплате Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую устойчивость Украины и укрепить нашу обороноспособность", - отметил он.
Зеленский также заявил, что Украина и ЕС работают в полной координации для реализации достигнутых договоренностей, и поблагодарил Евросоюз за помощь и солидарность.
Zelenski Ukraynaya 2,9 milyard avro ödənilməsi qərarına görə Aİ-yə təşəkkür edib
Zelenskyy thanks EU for €2.9 billion Ukraine Facility payment
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