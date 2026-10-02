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    Zelenski Ukraynaya 2,9 milyard avro ödənilməsi qərarına görə Aİ-yə təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 14:29
    Zelenski Ukraynaya 2,9 milyard avro ödənilməsi qərarına görə Aİ-yə təşəkkür edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Ukraine Facility" proqramı çərçivəsində Kiyevə 2,9 milyard avro ödənilməsi qərarına görə Avropa İttifaqına (Aİ) təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenə və Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə "Ukraine Facility" proqramı çərçivəsində Ukraynaya 2,9 milyard avro ödənilməsi qərarına görə təşəkkür edirəm. Bu, Ukraynanın makromaliyyə dayanıqlığını təmin etməyə və müdafiə qabiliyyətimizi gücləndirməyə kömək edəcək çox vaxtında göstərilən dəstəkdir", - o qeyd edib.

    Zelenski həmçinin Ukrayna və Aİ-nin əldə olunmuş razılaşmaların reallaşdırılması üçün tam koordinasiyada işlədiyini bildirib, yardım və həmrəyliyə görə Aİ-yə təşəkkür edib.

    Volodimir Zelenski Avropa İttifaqı (Aİ) Ukrayna
    Зеленский поблагодарил ЕС за решение о выплате Украине €2,9 млрд
    Zelenskyy thanks EU for €2.9 billion Ukraine Facility payment
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    MiniBoss

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