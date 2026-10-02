ВБ оценил макроэкономическую устойчивость и перспективы роста экономики Азербайджана

Экономика Азербайджана продолжает демонстрировать высокий уровень макроэкономической стабильности, при этом темпы увеличения ВВП по-прежнему остаются умеренными.

Как передает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Роланд Прайс на проходящем в Баку Региональном форуме CAMCA-2026.

"Азербайджан отличается устойчивым экономическим положением, располагает существенными финансовыми резервами и невысоким уровнем госдолга благодаря сбалансированной бюджетной и монетарной политике. Однако темпы экономического роста при этом остаются довольно низкими", - указала Р. Прайс.

Она пояснила, что текущее замедление темпов роста экономики связано с уменьшением государственных капитальных вложений, падением объемов производства в нефтегазовой отрасли, составляющей фундамент национальной экономики, а также невысокой активностью в ненефтяном секторе.

"Без проведения структурных преобразований краткосрочный и среднесрочный рост экономики страны рискует закрепиться на отметке ниже 2% ежегодно. Ключевая задача для Азербайджана в среднесрочной перспективе заключается в преобразовании существующих макроэкономических резервов в новые инвестиционные потоки, рост производительности труда и диверсификацию экономической структуры. Это требует шагов по совершенствованию условий для ведения бизнеса, укреплению конкурентной среды и поддержке деятельности частного сектора", - подчеркнула региональный директор ВБ.