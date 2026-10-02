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    Пентагон может расширить использование морских дронов на границе с Мексикой

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 14:28
    Пентагон может расширить использование морских дронов на границе с Мексикой

    Пентагон рассматривает возможность расширить использование автономных катеров для наблюдения на реке Рио-Гранде и в Мексиканском заливе после успешных испытаний беспилотных систем.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, речь идет о судах Lightfish компании Seasats, которые с января используются для выявления незаконных пересечений границы и контрабанды наркотиков.

    Сейчас в испытаниях задействованы 10 таких аппаратов. Министерство обороны США рассматривает возможность увеличения их числа еще на 50 единиц.

    По данным Пентагона, в среднем за месяц беспилотники помогали выявлять 452 случая, задерживать 350 человек и предотвращать около 100 попыток незаконного пересечения границы.

    Автономные катера оснащены электрооптическими, инфракрасными и гидроакустическими датчиками и способны находиться в районе патрулирования в течение нескольких месяцев.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Надводные дроны Нелегальная миграция Мексика Соединенные Штаты Америки (США)
    Pentaqon Meksika ilə sərhəddə dronların istifadəsini genişləndirə bilər
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