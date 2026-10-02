Пентагон может расширить использование морских дронов на границе с Мексикой

Пентагон рассматривает возможность расширить использование автономных катеров для наблюдения на реке Рио-Гранде и в Мексиканском заливе после успешных испытаний беспилотных систем.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, речь идет о судах Lightfish компании Seasats, которые с января используются для выявления незаконных пересечений границы и контрабанды наркотиков.

Сейчас в испытаниях задействованы 10 таких аппаратов. Министерство обороны США рассматривает возможность увеличения их числа еще на 50 единиц.

По данным Пентагона, в среднем за месяц беспилотники помогали выявлять 452 случая, задерживать 350 человек и предотвращать около 100 попыток незаконного пересечения границы.

Автономные катера оснащены электрооптическими, инфракрасными и гидроакустическими датчиками и способны находиться в районе патрулирования в течение нескольких месяцев.