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    В Азербайджане интернет-информационные ресурсы мониторят с помощью ИИ

    ИКТ
    • 02 октября, 2026
    • 14:22
    В Азербайджане интернет-информационные ресурсы мониторят с помощью ИИ

    Госслужба специальной связи и информационной безопасности начала использовать искусственный интеллект для проверки доступных в интернете информационных систем.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления службы Надир Новрузов на панельной дискуссии в рамках ADEX 2026.

    По его словам, государственных информационных систем насчитываются сотни, а то и тысячи, и проверить их все силами сотрудников невозможно.

    "Поэтому в рамках автоматизации мы перешли к проверке доступных из интернета систем с помощью ИИ. Мы сравниваем результаты аудитов и пентестов, проведенных людьми, с результатами ИИ и дорабатываем недостающие части, чтобы в дальнейшем проводить тесты на проникновение уже с помощью искусственного интеллекта", - сказал Новрузов.

    Он отметил, что служба рассматривает вопрос безопасности посредством искусственного интеллекта в двух направлениях: безопасность самих ИИ-решений, внедряемых в госорганах (утечка данных, вмешательство в системы через ИИ, prompt injection, data poisoning), и риск утечки конфиденциальной информации при использовании сотрудниками госорганов доступных в интернете систем вроде ChatGPT и Claude.

    Новрузов добавил, что стремительное развитие ИИ приводит к появлению новых угроз практически ежедневно, в связи с чем служба вынуждена искать механизмы противодействия им.

    "Отдельная угроза - атаки на сотрудников госорганов с использованием ИИ. Иными словами, необходимо в той или иной форме предотвратить использование аудио-, видеоматериалов и других средств воздействия, которые могут повлиять на процесс принятия решений", - сказал он.

    Госслужба специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов Международная военная выставка ADEX-2026 Искусственный интеллект (ИИ)
    Azərbaycanda internet informasiya ehtiyatlarının yoxlanılmasında AI-dən istifadə edilir
    Azerbaijan uses AI to monitor internet information systems
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