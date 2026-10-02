В Азербайджане интернет-информационные ресурсы мониторят с помощью ИИ

Госслужба специальной связи и информационной безопасности начала использовать искусственный интеллект для проверки доступных в интернете информационных систем.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления службы Надир Новрузов на панельной дискуссии в рамках ADEX 2026.

По его словам, государственных информационных систем насчитываются сотни, а то и тысячи, и проверить их все силами сотрудников невозможно.

"Поэтому в рамках автоматизации мы перешли к проверке доступных из интернета систем с помощью ИИ. Мы сравниваем результаты аудитов и пентестов, проведенных людьми, с результатами ИИ и дорабатываем недостающие части, чтобы в дальнейшем проводить тесты на проникновение уже с помощью искусственного интеллекта", - сказал Новрузов.

Он отметил, что служба рассматривает вопрос безопасности посредством искусственного интеллекта в двух направлениях: безопасность самих ИИ-решений, внедряемых в госорганах (утечка данных, вмешательство в системы через ИИ, prompt injection, data poisoning), и риск утечки конфиденциальной информации при использовании сотрудниками госорганов доступных в интернете систем вроде ChatGPT и Claude.

Новрузов добавил, что стремительное развитие ИИ приводит к появлению новых угроз практически ежедневно, в связи с чем служба вынуждена искать механизмы противодействия им.

"Отдельная угроза - атаки на сотрудников госорганов с использованием ИИ. Иными словами, необходимо в той или иной форме предотвратить использование аудио-, видеоматериалов и других средств воздействия, которые могут повлиять на процесс принятия решений", - сказал он.