Макрон и Трамп обсудили ситуацию в мировой энергетике

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в мировой энергетике в ходе ночного телефонного разговора.

Как сообщает Report со ссылкой на французские медиа, об этом говорится в заявлении пресс-службы Елисейского дворца.

В заявлении французской администрации отмечается, что Франция и США разделяют общий интерес в скоординированных действиях "без экспортных ограничений".

Макрон подчеркнул необходимость сотрудничества для сдерживания роста цен на топливо. Он заявил, что Франция работает с Международным энергетическим агентством (МЭА) над мерами по снижению ценового давления.

Французский лидер также обсудил этот вопрос с премьер-министром Канады Марком Карни. По информации Елисейского дворца, в ходе переговоров была подчеркнута необходимость совместной работы по борьбе с ростом цен на топливо и обеспечению доступности нефтепродуктов во всем мире.

В Елисейском дворце также анонсировали предстоящую видеоконференцию лидеров стран "Большой семерки", в которой сейчас председательствует Франция.

"Цель состоит в координации мер, направленных на смягчение ценового давления и гарантирование поставок сырой нефти и нефтепродуктов как между странами "Большой семерки", так и во всем мире", - говорится в заявлении.

Ранее администрация Трампа призвала Германию и Францию задействовать чрезвычайные запасы топлива, чтобы помочь снизить мировые цены.

В последние недели стоимость топлива заметно выросла во Франции, Германии и США на фоне продолжающихся конфликтов между РФ и Украиной и ситуации на Ближнем Востоке.