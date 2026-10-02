В Сумгайыте 21 отравившийся школьник выписан из больницы - ОБНОВЛЕНО-3

Учащиеся школы №36 города Сумгайыта, предположительно отравившиеся конфетами, сегодня выписаны из больницы.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report.

По информации, 21 пациенту оказана необходимая медицинская помощь.

"Лица, состояние которых оценивалось как удовлетворительное, выписаны домой для амбулаторного лечения", - говорится в сообщении.

14:18

Причиной отравления 21 школьника в школе №36 в 18-м микрорайоне Сумгайыта, предположительно, стали конфеты Chupa Chups, приобретенные в одном из магазинов поселка Сарай.

Как сообщает региональное бюро Report, ученик 8-го класса этой школы, 2013 года рождения, купил конфеты в одном из магазинов поселка Сарай и вместе с одноклассниками съел их.

После этого он и еще 20 его одноклассников обратились в Детскую больницу Сумгайыта с подозрением на отравление.

В настоящее время состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.

12:47

Число школьников, отравившихся в средней школе №36 в Сумгайыте, достигло 21 человека.

Как сообщили Report в TƏBİB, среди госпитализированных 17 мальчиков и 4 девочки.

Все они доставлены в инфекционное отделение Детской больницы Сумгайытского медицинского центра.

Пациентам оказана необходимая медицинская помощь, их лечение продолжается. Состояние оценивается как стабильное.

По предварительным данным Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), причиной отравления могли стать просроченные кондитерские изделия, которые один из учащихся принес в школу.

Принимаются соответствующие меры для установления причин произошедшего.

11:34

В средней школе № 36 в Сумгайыте произошло массовое отравление.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, по предварительной информации, отравились 14 учеников.

К месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих ведомств.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что около 10:20 в отделение инфекционных заболеваний Детской больницы Сумгайытского медицинского центра по подозрению на отравление были госпитализированы 11 мальчиков и 3 девочки.

Пациентам оказана необходимая медицинская помощь, их лечение продолжается.

"Состояние школьников оценивается как стабильное", - отметили в ведомстве.