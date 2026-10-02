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    В субботу в Азербайджане ожидаются ливни

    Экология
    • 02 октября, 2026
    • 13:04
    В субботу в Азербайджане ожидаются ливни

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются ливни.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных местах возможны грозы, в ночь на 3 октября и в утренние часы дождь усилится. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем ​​- 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм рт. ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-90%.

    В регионах Азербайджана в некоторых местах временами ожидаются ливни. В отдельных местах осадки могут усилиться, возможны грозы, град, а в горных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный западный ветер в некоторых местах временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем ​​- 16-20° тепла, в горах ночью - 2-5°, а днем ​​- 5-8° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Şənbə günü Azərbaycanda güclü yağış yağacaq
    Azerbaijan weather forecast for October 3
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