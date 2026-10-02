Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Хидаят Азимов: В оборонную промышленность Азербайджана привлечено около 100 молодых инженеров

    Армия
    • 02 октября, 2026
    • 12:54
    Хидаят Азимов: В оборонную промышленность Азербайджана привлечено около 100 молодых инженеров

    Около 100 молодых инженеров из ведущих вузов страны были привлечены к работе в сфере оборонной промышленности за последние 9-10 месяцев.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра оборонной промышленности Хидаят Азимов на брифинге в рамках выставки ADEX-2026.

    По его словам, в настоящее время практические занятия продолжают еще около 200 студентов:

    "Данная инициатива реализуется в рамках совместного проекта Научно-исследовательского и инновационного центра Министерства оборонной промышленности и высших учебных заведений".

    Замминистра отметил, что с ноября 2025 года министерство начало активно расширять свою деятельность по развитию человеческого капитала:

    "На сегодняшний день мы наладили сотрудничество с девятью вузами Азербайджана, обеспечивая тесную промышленно-университетскую кооперацию. Впервые в рамках выставки ADEX-2026 организовано участие университетов, чьи студенты демонстрируют продукцию, разработанную совместно со специалистами оборонной отрасли".

    Хидаят Азимов Международная военная выставка ADEX-2026
    Hidayət Əzimov: Son 9-10 ayda 100-ə yaxın gənc mühəndis müdafiə sənayesi sahəsinə cəlb edilib
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