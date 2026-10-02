Хидаят Азимов: В оборонную промышленность Азербайджана привлечено около 100 молодых инженеров

Около 100 молодых инженеров из ведущих вузов страны были привлечены к работе в сфере оборонной промышленности за последние 9-10 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра оборонной промышленности Хидаят Азимов на брифинге в рамках выставки ADEX-2026.

По его словам, в настоящее время практические занятия продолжают еще около 200 студентов:

"Данная инициатива реализуется в рамках совместного проекта Научно-исследовательского и инновационного центра Министерства оборонной промышленности и высших учебных заведений".

Замминистра отметил, что с ноября 2025 года министерство начало активно расширять свою деятельность по развитию человеческого капитала:

"На сегодняшний день мы наладили сотрудничество с девятью вузами Азербайджана, обеспечивая тесную промышленно-университетскую кооперацию. Впервые в рамках выставки ADEX-2026 организовано участие университетов, чьи студенты демонстрируют продукцию, разработанную совместно со специалистами оборонной отрасли".