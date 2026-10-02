Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Греции арестованы 17 членов ОПГ за мошенническую схему в критовалюте

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 13:16
    В Греции арестованы 17 членов ОПГ за мошенническую схему в критовалюте

    В Греции арестованы 17 членов организованной преступной группировки (ОПГ), которая обманывала криптовалютных инвесторов, среди которых 9 военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщают греческие медиа.

    В ходе обысков, проведенных в домах и офисах членов преступной группировки, было изъято около 300 тыс. евро, многочисленные электронные устройства, носители данных и т.д.

    По данным полиции, для управления группировкой были созданы офисы в Катерини, Салониках, Лариссе, Патрасе и на острове в Додеканесе. Преступная группа действовала по схеме финансовой пирамиды - каждый участник, привлекавший новых членов, получал определенные бонусы.

    Отмечается, что около 10 тыс. криптоинвесторов вложили свои средства через платформу, контролируемую преступной организацией, в результате чего ей удалось привлечь примерно $8 млн.

    Криптовалюта Мошенничество (аферизм) Греция
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей