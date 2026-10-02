В Греции арестованы 17 членов ОПГ за мошенническую схему в критовалюте
- 02 октября, 2026
- 13:16
Будьте в курсе главных новостей!
В Греции арестованы 17 членов организованной преступной группировки (ОПГ), которая обманывала криптовалютных инвесторов, среди которых 9 военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщают греческие медиа.
В ходе обысков, проведенных в домах и офисах членов преступной группировки, было изъято около 300 тыс. евро, многочисленные электронные устройства, носители данных и т.д.
По данным полиции, для управления группировкой были созданы офисы в Катерини, Салониках, Лариссе, Патрасе и на острове в Додеканесе. Преступная группа действовала по схеме финансовой пирамиды - каждый участник, привлекавший новых членов, получал определенные бонусы.
Отмечается, что около 10 тыс. криптоинвесторов вложили свои средства через платформу, контролируемую преступной организацией, в результате чего ей удалось привлечь примерно $8 млн.