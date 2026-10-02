В Азербайджане в сентябре задержаны 20 человек, нарушившие госграницу

В Азербайджане в сентябре задержаны 20 человек, нарушившие государственную границу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

В сентябре за нарушение государственной границы задержаны 20 человек. Из них 6 - граждане Пакистана, 4 - Азербайджана, 4 - Ирана, 2 - Шри-Ланки, 1 - Афганистана, 1 - Беларуси, 1 - Грузии и 1 - Турции.

В результате мер по борьбе с незаконной миграцией задержаны 10 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельным штампом даты и паспортом, а также с чужими документами.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 38 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью задержаны и переданы соответствующим органам 324 человека, находившихся в розыске правоохранительными органами, предотвращен выезд из страны 855 человек, которым запрещен выезд, а также предотвращен въезд в страну 54 человек, которым запрещен въезд.