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    В Азербайджане в сентябре задержаны 20 человек, нарушившие госграницу

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 12:59
    В Азербайджане в сентябре задержаны 20 человек, нарушившие госграницу

    В Азербайджане в сентябре задержаны 20 человек, нарушившие государственную границу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

    В сентябре за нарушение государственной границы задержаны 20 человек. Из них 6 - граждане Пакистана, 4 - Азербайджана, 4 - Ирана, 2 - Шри-Ланки, 1 - Афганистана, 1 - Беларуси, 1 - Грузии и 1 - Турции.

    В результате мер по борьбе с незаконной миграцией задержаны 10 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельным штампом даты и паспортом, а также с чужими документами.

    За нарушение правил пограничного режима задержаны 38 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

    В результате мер по борьбе с преступностью задержаны и переданы соответствующим органам 324 человека, находившихся в розыске правоохранительными органами, предотвращен выезд из страны 855 человек, которым запрещен выезд, а также предотвращен въезд в страну 54 человек, которым запрещен въезд.

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Незаконная миграция
    Azərbaycanda ötən ay dövlət sərhədini pоzan 20 nəfər saxlanılıb
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