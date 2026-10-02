Президент: В следующем году будут повышены минимальная зарплата, пенсии и соцпособия - ОБНОВЛЕНО

Уже дано указание – в следующем году будут повышены минимальная заработная плата, пенсии и социальные пособия.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Мы регулярно проводим эту политику с тем, чтобы благосостояние азербайджанского народа улучшалось из года в год. Но, естественно, для этого нужно экономическое развитие. Правда, темпы роста валового внутреннего продукта измеряются не столь большими цифрами, однако наш общий экономический потенциал достаточно силен", - сказал он.

Глава государства отметил, что в Азербайджане Международный инвестиционный форум проводился всего дважды - в сентябре этого и прошлого года. Общий объем инвестиционных контрактов, подписанных на обоих форумах, превышает 20 миллиардов долларов.

"То есть без инвестиций ни одна экономика не может развиваться. Одних только государственных инвестиций здесь будет недостаточно. Нам нужны инвестиции из-за рубежа - как в нефтегазовый, так и в ненефтегазовый сектор. Поэтому это, фактически, доверие к экономике Азербайджана. Посмотрите, во Втором инвестиционном форуме, состоявшемся в конце сентября, приняли участие ведущие инвестиционные институты мира. Объем средств, находящихся под их управлением, превышает 30 триллионов долларов. То есть нетрудно представить, какого уровня люди – притом приехали руководители этих компаний и инвестиционных фондов – сотрудничают с Азербайджаном и хотят сотрудничать впредь", - добавил президент.

13:19

Уже дано указание – в следующем году будут повышены минимальная заработная плата, пенсии и социальные пособия.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Мы регулярно проводим эту политику с тем, чтобы благосостояние азербайджанского народа улучшалось из года в год", – подчеркнул глава государства.