Лукашенко призвал Армению "не ставить телегу впереди лошади"

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться с переориентацией на рынок Евросоюза и сначала оценить, сможет ли она сохранить нынешние объемы экспорта.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

"Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас", - сказал Лукашенко.

Он также предложил Еревану заранее убедиться в наличии европейских покупателей для армянской продукции.

"Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?" - отметил он.