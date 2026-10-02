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    Лукашенко призвал Армению "не ставить телегу впереди лошади"

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 14:47
    Лукашенко призвал Армению не ставить телегу впереди лошади

    Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться с переориентацией на рынок Евросоюза и сначала оценить, сможет ли она сохранить нынешние объемы экспорта.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    "Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас", - сказал Лукашенко.

    Он также предложил Еревану заранее убедиться в наличии европейских покупателей для армянской продукции.

    "Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?" - отметил он.

    Александр Лукашенко Беларусь Армения Европейский союз (ЕС)
    Lukaşenko Ermənistanı "arabanı atın qabağına qoşmamağa" çağırıb
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