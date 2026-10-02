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    Lukaşenko Ermənistanı "arabanı atın qabağına qoşmamağa" çağırıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 15:02
    Lukaşenko Ermənistanı arabanı atın qabağına qoşmamağa çağırıb

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ermənistanı Avropa İttifaqı (Aİ) bazarına yönəlməyə tələsməməyə və əvvəlcə indiki ixrac həcmini qoruyub saxlaya biləcəyini qiymətləndirməyə çağırıb.

    "Report" BELTA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edən hökumət nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüşündə bildirib.

    "Əgər Avropa İttifaqına getmək qərarına gəlmisənsə, hara tələsirsən? Əvvəlcə dəqiq müəyyən et ki, konyakını, tərəvəz və meyvələrini kim alacaq və hansı həcmdə? Bu gün bizdə satdığını əvəz edə biləcəksənmi?", - Lukaşenko deyib.

    O, həmçinin İrəvana Ermənistan məhsulları üçün avropalı alıcıların olduğuna əvvəlcədən əmin olmağı təklif edib.

    "Əgər əmin oldunsa ki, Fransa öz konyakını qoyub sənin məhsulunu alacaq, o zaman get. Niyə tələsirsiniz? Arabanı atın qabağına niyə qoşursunuz?" - o qeyd edib.

    Aleksandr Lukaşenko Ermənistan Belarus Respublikası
    Лукашенко призвал Армению "не ставить телегу впереди лошади"
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    MiniBoss

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