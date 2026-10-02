В Гвинее-Бисау военные не разрешили экс-президенту вернуться в страну

Военное руководство Гвинеи-Бисау решило не допускать возвращения в страну бывшего президента Умару Сисоку Эмбало, сославшись на соображения национальной безопасности и необходимость сохранения общественного порядка.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Эмбало, свергнутый в результате военного переворота в ноябре прошлого года, планировал вернуться в страну в воскресенье и принять участие в президентских выборах, намеченных на декабрь.

"Необходимые условия безопасности для обеспечения возвращения на национальную территорию бывшего президента Республики Умару Сисоку Эмбало пока не созданы", - говорится в заявлении правительства.

После переворота военные приостановили избирательный процесс и назначили генерал-майора Орту Инта-а переходным президентом. С тех пор Эмбало находится в изгнании.

В августе в Гвинее-Бисау была одобрена новая конституция, которая, в частности, требует от кандидатов в президенты непрерывно проживать в стране в течение предыдущих пяти лет.