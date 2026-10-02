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    В Гвинее-Бисау военные не разрешили экс-президенту вернуться в страну

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 14:56
    В Гвинее-Бисау военные не разрешили экс-президенту вернуться в страну

    Военное руководство Гвинеи-Бисау решило не допускать возвращения в страну бывшего президента Умару Сисоку Эмбало, сославшись на соображения национальной безопасности и необходимость сохранения общественного порядка.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Отмечается, что Эмбало, свергнутый в результате военного переворота в ноябре прошлого года, планировал вернуться в страну в воскресенье и принять участие в президентских выборах, намеченных на декабрь.

    "Необходимые условия безопасности для обеспечения возвращения на национальную территорию бывшего президента Республики Умару Сисоку Эмбало пока не созданы", - говорится в заявлении правительства.

    После переворота военные приостановили избирательный процесс и назначили генерал-майора Орту Инта-а переходным президентом. С тех пор Эмбало находится в изгнании.

    В августе в Гвинее-Бисау была одобрена новая конституция, которая, в частности, требует от кандидатов в президенты непрерывно проживать в стране в течение предыдущих пяти лет.

    свержение власти Гвинея-Бисау
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