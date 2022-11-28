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В бюджете Госнефтефонда Азербайджана ожидается дефицит

В бюджете Госнефтефонда Азербайджана ожидается дефицит В следующем году доходы бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составят 8 990,9 млн манатов, что на 43,1% ниже прогноза текущего года, а расходы бюджета - 11 392,3 млн манатов (на 1,8% меньше прогноза текущего года).
Финансы
28 ноября 2022 г. 16:49
В бюджете Госнефтефонда Азербайджана ожидается дефицит

В следующем году доходы бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составят 8 990,9 млн манатов, что на 43,1% ниже прогноза на текущий год, а расходы бюджета - 11 392,3 млн манатов (на 1,8% меньше прогноза).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету фонда на следующий год.

Согласно документу, в 2023 году 6 571,4 млн манатов или 73,1% доходов ГНФАР составят чистые доходы от продажи нефти и газа. В то же время фонд получит 4,3 млн манатов от поакровых платежей, 23,6 млн манатов от транзита, 800,8 млн манатов от бонусных выплат и 1 590,9 млн манатов от управления средствами.

В следующем году 11 280 млн манатов или 99% расходов ГНФАР составят трансферты в государственный бюджет. Кроме того, фонд потратит 38,5 млн манатов на "Государственную программу повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы", 36,7 млн манатов на “Государственную программу обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" и 37,1 млн манатов на управление.

Таким образом, в 2023 году в бюджете ГНФАР образуется дефицит в размере 2 401,4 млн манатов (прогноз на 2022 год – профицит в размере 4 192 млн манатов).

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Версия на английском языке $1.4B deficit expected in SOFAZ budget for 2023
Версия на азербайджанском языке Gələn il ARDNF-in büdcəsində 2,4 milyard manat kəsir yaranacağı gözlənilir

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