В бюджете ГНФАР ожидается дефицит в 2,2 млрд манатов

В следующем году доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) увеличатся на 32,4% - до 10 млрд 589,7 млн манатов, а расходы - на 4,4%, до 12 млрд 789,7 млн манатов по сравнению с утвержденным прогнозом текущего года.

В следующем году доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) увеличатся на 32,4% - до 10 млрд 589,7 млн манатов, а расходы - на 4,4%, до 12 млрд 789,7 млн манатов по сравнению с утвержденным прогнозом текущего года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет Фонда на следующий год.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составят 8 млрд 579 млн манатов (81%), увеличившись на 33,2%. Поакровые выплаты составят 5,3 млн манатов (+27,4%), транзитные доходы – 23,3 млн манатов (+6,3%), бонусные выплаты – 765,3 млн манатов (-1,4%), заработок от управления средствами - 1 млрд 216,8 млн манатов (+60,2%)

Трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета составит 12 млрд 710 млн манатов (99,4%). Рост составит 4,2%. На финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" Фонд выделит 27,8 млн манатов (+35,6%), "Государственной программы по обучению граждан страны в зарубежных высших учебных заведениях" – 17,9 млн манатов (в этом году не было). Расходы, связанные с управлением Госнефтефонда, составили 34 млн манатов (+17,6%).

Согласно документу, в бюджете фонда появится дефицит в размере 2,2 млрд манатов, что совпадает с прогнозом на 2021 год.

В заключении говорится, что сокращение объема добычи на месторождении Азери-Чыраг-Гюнешли, являющемся основным источником доходов фонда, на 1,5 млн баррелей по сравнению с текущим годом, и стоимость продажи сырой нефти в размере 50 долларов США, а также рост цены продажи на добываемый газ окажут негативное влияние на рост доходов от размещения и управления валютными активами, сформировав условия для прогнозирования дефицита бюджета фонда.