В ближайшем будущем станет возможным привлечение азербайджанских компаний к IPO

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В ближайшем будущем станет возможным привлечение действующих в Азербайджане компаний к IPO.

Как сообщает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Вугар Намазов.

По его словам, компании должны быть готовы к IPO: "Компании сами должны быть готовы к этому. Принудительное привлечение их к проведению IPO означает нарушение принципов рынка. Сейчас ведутся предварительные переговоры по проведению IPO компаниями".

В. Намазов также выразил отношение к предложению Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по выпуску манатных облигаций: "Некоторые работы в этом направлении проделаны. Решение должно быть принято противоположной стороной. Наша миссия заключается в успешной реализации этого. Думаю, что мы способны справиться с этим. Мы завершили технические, правовые и организационные вопросы".

Он отметил, что в БФБ проводятся операции по купле-продаже акций около 950 акционерных обществ: "В действительности, если рассматривать через призму рынка, интерес к облигациям постоянно растет. Вы помните, насколько успешным был выпуск облигаций SOCAR".