В Бишкеке состоялось 13-е заседание министров экономики и торговли Организации тюркских государств

В Бишкеке состоялись 13-е заседание министров экономики и торговли Организации тюркских государств (ОТГ) и 15-е заседание рабочей группы по экономическому сотрудничеству ОТГ.

В Бишкеке состоялись 13-е заседание министров экономики и торговли Организации тюркских государств (ОТГ) и 15-е заседание рабочей группы по экономическому сотрудничеству ОТГ.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

В своей приветственной речи министр экономики Кыргызстана Данияр Амангельдиев отметил значимость 3 октября — Дня сотрудничества тюркского мира, и поздравил страны-участницы с 15-летием подписания договора о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Министр поделился важными шагами в рамках двусторонних отношений, включая недавний визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан и подписание программы сотрудничества на 2024-2029 годы. Он отметил значимость предстоящего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан, который внесет весомый вклад в дальнейшее укрепление братских связей.

Одним из ключевых проектов, обсуждаемых на встрече, стал проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который имеет стратегическое значение для региона и откроет новые возможности для логистики между Европой и Китаем.

Отдельное внимание было уделено развитию зеленой экономики, как части современной экономической повестки.

На заседании рабочей группы по экономическому сотрудничеству обсуждались ключевые вопросы, включая завершение Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между странами ОТГ, что станет значительным шагом в укреплении торговых отношений в эпоху цифровой трансформации.