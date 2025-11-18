В Баку пройдет IX Международный банковский форум

С завтрашнего дня в Баку начнется двухдневный IX Международный банковский форум.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет под девизом "Надежный, безопасный и устойчивый банкинг".

На форуме будут обсуждаться актуальные тенденции в таких сферах, как безналичная экономика, цифровая трансформация, искусственный интеллект, кибербезопасность, открытый банкинг, рынки капитала и новые платежные экосистемы.

В мероприятии примут участие представители государственных органов, банковских и финансовых институтов, финтех-экосистемы, международных организаций и ведущих компаний.