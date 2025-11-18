Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В Баку пройдет IX Международный банковский форум

    Финансы
    • 18 ноября, 2025
    • 11:39
    В Баку пройдет IX Международный банковский форум

    С завтрашнего дня в Баку начнется двухдневный IX Международный банковский форум.

    Как сообщает Report, мероприятие пройдет под девизом "Надежный, безопасный и устойчивый банкинг".

    На форуме будут обсуждаться актуальные тенденции в таких сферах, как безналичная экономика, цифровая трансформация, искусственный интеллект, кибербезопасность, открытый банкинг, рынки капитала и новые платежные экосистемы.

    В мероприятии примут участие представители государственных органов, банковских и финансовых институтов, финтех-экосистемы, международных организаций и ведущих компаний.

    Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcək
    Baku to host 9th International Banking Forum

    Лента новостей