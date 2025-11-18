İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcək

    Maliyyə
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:23
    Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcək

    Sabahdan başlayaraq 2 gün ərzində Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir "Etibarlı, Təhlükəsiz və Dayanıqlı Bankçılıq" devizi altında baş tutacaq.

    Forum nağdsız iqtisadiyyat, rəqəmsal transformasiya, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, açıq bankçılıq, kapital bazarları və yeni ödəniş ekosistemləri kimi sahələrdə aktual trendlərin müzakirəsinə həsr olunacaq.

    Tədbirdə dövlət qurumları, bank və maliyyə institutları, fintex ekosistemi, beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı şirkətlərin nümayəndələri iştirak edəcək.

    Beynəlxalq Bankçılıq Forumu bank forum
    В Баку пройдет IX Международный банковский форум

