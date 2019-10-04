В Баку проходит ярмарка инвесторов

Сегодня в Баку открывается 6-я Ярмарка инвесторов "Микрофинансирование на распутье: устойчивое развитие в цифровую эру".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев отметил, что всем участникам финансового рынка важно объединиться на одной платформе.

Он подчеркнул необходимость создания правовой базы для регулирования цифровизации общества.

По его словам, в настоящее время в банковском секторе Азербайджана насчитывается 7,2 млн карт.

"За последний год безналичные платежи в стране увеличились на 58%", - сказал председатель AБA.