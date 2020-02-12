В Баку проходит Visa Cashless Forum при поддержке Международной карточной организации Visa, Международного банка Азербайджана (МБА), Ассоциации банков Азербайджана (АБА), Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Информационное агентство Report является медиа-партнером форума. Темой форума, впервые проходящего в Азербайджане и на Кавказе, является "Движение в будущее" (“Driving the Future”).

Мероприятие открыла Кристина Дорош, региональный менеджер Visa по Кавказу.

Visa Cashless Forum - ежегодная платформа, которая собирает экспертов в области цифровых платежей и инноваций, представителей финансовых учреждений, финтеха, торгово-сервисных учреждений, поставщиков платежных услуг и регуляторов для обсуждения современных тенденций развития отрасли. Впервые форум успешно организован в 2017 году в Украине, затем проходил в Казахстане, Сербии и Беларуси.

Среди участников форума в Баку первый заместитель председателя правления ЦБА Алим Гулиев, исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы, глава Цифрового торгового хаба Азербайджана Ниджат Асадли, президент АБА Закир Нуриев, заместитель председателя правления МБА Эльмир Хабибуллаев, главный операционный директор PASHA Bank Джалал Оруджев, председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов, зампредседателя правления Bank Respublika Эльнур Гасанов, директор департамента маркетинга Kapital Bank Самир Мамедов, руководители региональных отделений компании, зарубежные эксперты.