​В Баку проходит национальный форум страховых агентов

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при организации Государственной службы страхового контроля (ГССК) министерства финансов и Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) начал работу III Национальный форум страховых агентов.

Как сообщает Report, выступивший на форуме начальник отдела лицензирования, заявлений и жалоб ГССК Махир Абдуллаев отметил, что число страховых агентов в стране изо дня в день растет, и этот рост связан с принятием закона "Об обязательном страховании".

Начальник отдела отметил, что в 2009-2014 годах возросло число как физических, так и юридических лиц. "На сегодняшний день в Азербайджане осуществляют деятельность более 950 страховых агентов, из них 60 - юридических, 896 - физических лиц. Законодательство не ограничивает число страховых агентов, поэтому лицензия выдается всем лицам, прошедшим соответствующую аттестацию".

М.Абдуллаев также затронул тему о "субагентах", не предусмотренную законодательством: "Субагентство не предусмотрено законодательством. Страховые агенты, имеющие лицензии, для увеличения продаж передают свои функции родственникам и знакомым, что противоречит законодательству".

На форуме принимают участие начальник ГССК Намик Халилов, председатель АСА Орхан Байрамов, в том числе, представители Бюро обязательного страхования и местных компаний, страховые агенты и страховые эксперты.

Обсуждения касаются роли агентов на рынке страхования, каналов продаж, повышения профессионализма посредников, деятельности агентств и конкуренции в этой сфере, проблем страховых агентов и путей их устранения, проблем в сфере выплаты налогов и путей их устранения, негативных случаев в сфере обязательного страхования недвижимости и автомобилей и их решений, перспектив добровольного и обязательного страхования, вопросов сохранения клиентов в условиях экономического кризиса и других тем.