В Баку проходит Monex Caspian Summit

В Баку с 30 мая по 1 июня проходит мероприятие Monex Caspian Summit, которое ежегодно проводится в 3 регионах - Европе, Ближнем Востоке и СНГ.

Как сообщает Report, основными партнерами мероприятия являются министерство транспорта, связи и высоких технологий, Центр Гейдара Алиева, ЦБ Азербайджана, Палата надзора за финансовыми рынками, Synergy Partnership, FA İnternational Trade Events, Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham).

На саммите в рамках Фестиваля инноваций (ИнноФест) состоятся выставка и двухдневная конференция, гала-вечер в Центре Гейдара Алиева и Monex Party.

На мероприятии примут участие более 300 местных и иностранных компаний, представители центробанков стран региона, PASHA Bank, Societe Generale, Сбербанка, ING Банк, AliBaba.com, Mastercard, Oracle и пр.

В ходе двухдневного мероприятия пройдут встречи с экспертами крупнейших банков Азербайджана, Турции, России, Казахстана, Украины, Грузии и Восточной Европы, состоятся панельные дискуссии, встречи в формате B2B.