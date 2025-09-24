Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Баку проходит III Международный статистический форум

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 09:41
    В Баку проходит III Международный статистический форум

    В Баку начал работу III Международный статистический форум на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".

    Как сообщает Report, мероприятие продлится до 26 сентября.

    Форум организован совместно Государственным комитетом статистики и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.

    В мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации из 15 стран и 10 международных организаций, известные представители научного сообщества и эксперты.

