В Баку проходит III Международный статистический форум
Финансы
- 24 сентября, 2025
- 09:41
В Баку начал работу III Международный статистический форум на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".
Как сообщает Report, мероприятие продлится до 26 сентября.
Форум организован совместно Государственным комитетом статистики и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.
В мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации из 15 стран и 10 международных организаций, известные представители научного сообщества и эксперты.
