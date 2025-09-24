İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Bakıda III Beynəlxalq Statistika Forumu keçirilir

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 09:35
    Bakıda III Beynəlxalq Statistika Forumu keçirilir

    Bu gün Bakıda III Beynəlxalq Statistika Forumu işə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir sentyabrın 26-na qədər davam edəcək.

    Dövlət Statistika Komitəsi və MDB-nin Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən forum "Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu" mövzusuna həsr olunub.

    Tədbirdə 15 ölkədən və 10 beynəlxalq təşkilatdan yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, elmi ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələri və ekspertlər iştirak edirlər.

