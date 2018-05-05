В Баку проходит II Финансовый и инвестиционный форум

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу II Финансовый и инвестиционный форум (FIF2018) под девизом "Тренды цифрового бизнеса".

Как сообщает Report, мероприятие вступительной речью открыл соучредитель форума Эмин Исмаилов.

Он отметил, что целью форума является обсуждение недостатков в финансово-инвестиционной сфере и подготовка предложений. В рамках мероприятия пройдут три панели.

По словам Э.Исмаилова, в прошлом году на I форуме приняли участие 500 сотрудников из 200 компаний. В этом году ожидается увеличение этой цифры.