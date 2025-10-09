В Баку начался финтех форум

В Баку в четверг начал работу финтех форум, организованный Общественным объединением "Азербайджанская финтех ассоциация" (AzFina) при поддержке Центрального банка Азербайджана и Ассоциацией банков Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители международных финансовых институтов, финтех компаний, банков и других финансовых организаций.

На форуме местные и международные эксперты будут обсуждать инновации, произошедшие в секторе финтех за последние годы, поделятся своими прогнозами и обменяются мнениями о влиянии этого сектора на финансовый сектор.

В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии по различным темам, таким как открытый банкинг, цифровые платежи, искусственный интеллект, борьба с мошенничеством, кибербезопасность, а также будут подписаны документы о партнерстве.