    В Баку начался финтех форум

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 10:04
    В Баку начался финтех форум

    В Баку в четверг начал работу финтех форум, организованный Общественным объединением "Азербайджанская финтех ассоциация" (AzFina) при поддержке Центрального банка Азербайджана и Ассоциацией банков Азербайджана.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители международных финансовых институтов, финтех компаний, банков и других финансовых организаций.

    На форуме местные и международные эксперты будут обсуждать инновации, произошедшие в секторе финтех за последние годы, поделятся своими прогнозами и обменяются мнениями о влиянии этого сектора на финансовый сектор.

    В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии по различным темам, таким как открытый банкинг, цифровые платежи, искусственный интеллект, борьба с мошенничеством, кибербезопасность, а также будут подписаны документы о партнерстве.

