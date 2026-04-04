В "Азеришыг" предупредили о проблемах с ликвидностью из-за отсутствия резервов
- 04 апреля, 2026
- 12:21
В Азербайджане отсутствие резервных фондов скрывает финансовые риски и приводит к проблемам с ликвидностью.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аудиторского комитета "Азеришыг" Рауф Рзаев на Саммите по налогообложению и бухгалтерскому учету в Баку.
По его словам, непризнание резервов по сомнительной дебиторской задолженности и вероятным обязательствам не позволяет корректно отражать финансовое положение предприятия.
"Этот подход может выглядеть оправданным в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной создает серьезные проблемы. Международные стандарты финансовой отчетности основываются не только на фактах, но и на вероятностях и будущих ожиданиях. В этом контексте важно заранее учитывать риски в финансовой отчетности. Отсутствие вероятных обязательств в балансе оставляет компании неподготовленными и в итоге приводит к единовременному признанию крупных расходов. Это вызывает проблемы с ликвидностью и резкие колебания финансовых результатов", - отметил Рзаев.