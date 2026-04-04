Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Азеришыг предупредили о проблемах с ликвидностью из-за отсутствия резервов

    Финансы
    • 04 апреля, 2026
    • 12:21
    В Азеришыг предупредили о проблемах с ликвидностью из-за отсутствия резервов

    В Азербайджане отсутствие резервных фондов скрывает финансовые риски и приводит к проблемам с ликвидностью.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аудиторского комитета "Азеришыг" Рауф Рзаев на Саммите по налогообложению и бухгалтерскому учету в Баку.

    По его словам, непризнание резервов по сомнительной дебиторской задолженности и вероятным обязательствам не позволяет корректно отражать финансовое положение предприятия.

    "Этот подход может выглядеть оправданным в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной создает серьезные проблемы. Международные стандарты финансовой отчетности основываются не только на фактах, но и на вероятностях и будущих ожиданиях. В этом контексте важно заранее учитывать риски в финансовой отчетности. Отсутствие вероятных обязательств в балансе оставляет компании неподготовленными и в итоге приводит к единовременному признанию крупных расходов. Это вызывает проблемы с ликвидностью и резкие колебания финансовых результатов", - отметил Рзаев.

    ОАО Азеришыг Рауф Рзаев
    Auditor: "Ehtiyat fondlarının yaradılmaması likvidlik probleminə səbəb olur"

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей