В "Азеришыг" предупредили о проблемах с ликвидностью из-за отсутствия резервов

В Азербайджане отсутствие резервных фондов скрывает финансовые риски и приводит к проблемам с ликвидностью.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аудиторского комитета "Азеришыг" Рауф Рзаев на Саммите по налогообложению и бухгалтерскому учету в Баку.

По его словам, непризнание резервов по сомнительной дебиторской задолженности и вероятным обязательствам не позволяет корректно отражать финансовое положение предприятия.

"Этот подход может выглядеть оправданным в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной создает серьезные проблемы. Международные стандарты финансовой отчетности основываются не только на фактах, но и на вероятностях и будущих ожиданиях. В этом контексте важно заранее учитывать риски в финансовой отчетности. Отсутствие вероятных обязательств в балансе оставляет компании неподготовленными и в итоге приводит к единовременному признанию крупных расходов. Это вызывает проблемы с ликвидностью и резкие колебания финансовых результатов", - отметил Рзаев.