    Auditor: "Ehtiyat fondlarının yaradılmaması likvidlik probleminə səbəb olur"

    Maliyyə
    • 04 aprel, 2026
    • 12:07
    Auditor: Ehtiyat fondlarının yaradılmaması likvidlik probleminə səbəb olur

    Azərbaycanda ehtiyat fondlarının yaradılmaması maliyyə risklərini gizlədir və likvidlik probleminə səbəb olur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərişıq" ASC-nin Audit Komitəsinin rəhbəri Rauf Rzayev Bakıda keçirilən "Vergi və Mühasibatlıq Zirvəsi"ndə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şübhəli debitor borcları və ehtimal olunan öhdəliklər üzrə ehtiyatların tanınmaması müəssisənin maliyyə vəziyyətini düzgün əks etdirmir.

    "Bu yanaşma qısa müddətdə məntiqli görünsə də, uzunmüddətli perspektivdə ciddi problemlər yaradır. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları yalnız faktlara deyil, həm də ehtimallara və gələcək gözləntilərə əsaslanır. Bu baxımdan maliyyə hesabatlarında risklərin əvvəlcədən nəzərə alınması vacibdir. Ehtimal olunan öhdəliklərin balansda əks olunmaması şirkətləri gələcəkdə hazırlıqsız vəziyyətdə qoyur və nəticədə iri məbləğli xərclərin birdən-birə tanınmasına səbəb olur. Bu isə müəssisələrdə likvidlik problemlərinə və maliyyə nəticələrində kəskin dalğalanmalara gətirib çıxarır", - R.Rzayev qeyd edib.

    Bundan başqa, "Azərişıq" rəsmisinin sözlərinə görə, maliyyə hesabatlarının vergi bəyannamələri əsasında formalaşdırılması həmişə düzgün yanaşma hesab olunmur: "Mühasibat uçotu vahid sistemdir, ayrıca "vergi uçotu" anlayışı mövcud deyil. Vergi qanunvericiliyinin məqsədi baş vermiş maliyyə-təsərrüfat əməliyyatları üzrə vergilərin hesablanmasını və dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilməsini təmin etməkdir. Praktikada isə bəzi hallarda auditorlar vergi bəyannaməsindəki rəqəmləri birbaşa maliyyə hesabatlarına köçürür. Bu, düzgün yanaşma deyil. Maliyyə hesabatları iqtisadi mahiyyəti əks etdirməli, yalnız vergi rəqəmlərinə əsaslanmamalıdır".

    "Bu yanaşma təkcə maliyyə hesabatlarında deyil, statistik məlumatlarda da ciddi təhriflər yaradır. Mühasibat uçotu ilə vergi göstəriciləri arasında yaranan fərqlərin düzgün idarə olunmasında 12 saylı "Mənfəət vergiləri" standartı mühüm rol oynayır. Bu standart aktiv və öhdəliklərin balans dəyəri ilə onların vergi bazası arasında yaranan müvəqqəti fərqlərin uçotunu tənzimləyir. Təxirəsalınmış vergilərin maliyyə hesabatlarında tanınmaması gələcək vergi öhdəliklərinə hazır olmamaq riskini artırır, eyni zamanda dövrlər üzrə mənfəət göstəricilərində kəskin fərqlərə səbəb olur. Bu mexanizm gəlir və xərclərin uzlaşdırılması prinsipinin təmin olunmasına və maliyyə nəticələrinin daha düzgün təqdim edilməsinə xidmət edir", - R.Rzayev əlavə edib.

    Ehtiyat fondları Azərişıq ASC Rauf Rzayev Likvidlik problemi
    В "Азеришыг" предупредили о проблемах с ликвидностью из-за отсутствия резервов

    Son xəbərlər

    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti