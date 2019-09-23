​В азербайджанском банке новое назначение

В AFB Bank назначен новый директор по маркетингу.
Как сообщает Report, им стал Сафар Асланов.
До назначения он работал в ряде частных компаний, в том числе был проектным менеджером Keepface по Центральной Азии и Южному Кавказу.
В AFB Bank назначен новый директор по маркетингу.
Как сообщает Report, им стал Сафар Асланов.
До назначения он работал в ряде частных компаний, в том числе был проектным менеджером Keepface по Центральной Азии и Южному Кавказу.
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Economic DepartmentАвтор новости