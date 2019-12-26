В Азербайджане учредят компанию для продажи продуктов аграрного страхования

Со следующего года в Азербайджане начнет действовать управляющая компания, созданная частными страховыми компаниями, в целях применения аграрного страхования. Компания будет готовить продукты аграрного страхования и представит их в Фонд аграрного страхования при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам председатель Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA) Мирза Алиев.

"После одобрения фонда управляющая компания будет выставлять эти продукты на продажу. При наступлении страхового случая сумма ущерба будет оцениваться не этой компанией, а независимыми оценщиками, сдавшими соответствующие экзамены и зарегистрированными в качестве страхового эксперта. Для этого существуют как электронные системы, так и соответствующие правила", - сказал он.