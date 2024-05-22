В Азербайджане за 4 месяца по гослинии выдано ипотечных кредитов на 178 млн манатов

В январе-апреле текущего года через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 177,8 млн манатов, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-апреле текущего года через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 177,8 млн манатов, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов снизилась на 12,5% до 94,8 млн манатов.

За последний год объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, увеличился вдвое и составил 200 млн манатов, а из государственного бюджета в фонд, как и год назад, было выделено 43,8 млн манатов.