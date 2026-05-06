В Азербайджане за 4 месяца из госбюджета возвращено около 97 млн манатов

Физическим и юридическим лицам в Азербайджане за январь-апрель 2026 года из государственного бюджета возвращено в общей сложности 96 млн 494,7 тысячи манатов.

Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Возвращенные средства относятся к возврату НДС, уплаченного иностранцами при приобретении на территории страны товаров, не предназначенных для производственных и коммерческих целей, физическими лицами в сфере розничной торговли и общественного питания, в сфере культуры (театр, кино, музей, концерт) и медицинских услуг, а также в гостиничных услугах на освобождённых от оккупации территориях.

Кроме того, гражданам был возвращен НДС, уплаченный за жилые и нежилые площади, приобретённые в безналичном порядке у лиц, занимающихся строительством зданий, а также излишне уплаченные другие налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.