    Azərbaycanda 4 ayda büdcədən 97 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    • 06 may, 2026
    Azərbaycanda 4 ayda büdcədən 97 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə ümumilikdə 96 milyon 494,7 min manat məbləğində vəsait geri qaytarılıb.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Geri qaytarılan vəsaitlər əcnəbilər tərəfindən ölkə ərazisində istehsal və kommersiya məqsədi daşımayan malların alınmasına, fiziki şəxslərin pərakəndə ticarət və ictimai iaşə sahəsində, mədəniyyət (teatr, kino, muzey, konsert) və tibbi xidmətlərdə, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki mehmanxana xidmətlərində ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılmasına aiddir.

    Həmçinin bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV, həmçinin artıq ödənilmiş digər vergilər, dövlət rüsumları, faizlər və maliyyə sanksiyaları da vətəndaşlara geri qaytarılıb.

    Maliyyə Nazirliyi Dövlət büdcəsi İctimai iaşə Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)
    В Азербайджане за 4 месяца из госбюджета возвращено около 97 млн манатов

