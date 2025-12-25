В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты почти на 400 млн манатов
Финансы
- 25 декабря, 2025
- 12:17
Объем ипотечного кредитования за январь-ноябрь этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) составил 393,3 млн манатов кредитов, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Объем кредитов, рефинансированных Фондом за отчетный период, сократился на 4,7% и составил 399,4 млн манатов.
ИКГФ с начала 2025 года привлек 550 млн манатов от размещения облигаций (+10%). Фонд из госбюджета получил 79,9 млн манатов (снижение на 8,9%).
