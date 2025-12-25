Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты почти на 400 млн манатов

    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 12:17
    В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты почти на 400 млн манатов

    Объем ипотечного кредитования за январь-ноябрь этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) составил 393,3 млн манатов кредитов, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Объем кредитов, рефинансированных Фондом за отчетный период, сократился на 4,7% и составил 399,4 млн манатов.

    ИКГФ с начала 2025 года привлек 550 млн манатов от размещения облигаций (+10%). Фонд из госбюджета получил 79,9 млн манатов (снижение на 8,9%).

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд ИКГФ ипотечные кредиты
    Azərbaycanda 11 ayda dövlət xəttilə 393 milyon manat ipoteka krediti verilib

    Последние новости

    12:54

    Завтра в Баку ожидается дождь, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:53

    В результате аварии на угольной шахте на юго-западе Китая погибли четыре человека

    Другие страны
    12:45

    Наследный принц Иордании поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Внешняя политика
    12:26

    Пассажира рейса Челябинск-Пхукет арестовали за пьяный дебош

    В регионе
    12:21

    Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 12,3%

    Финансы
    12:20
    Фото
    Видео

    В Бакинском аэропорту почтили память погибших при крушении самолета AZAL

    Инфраструктура
    12:19

    В Азербайджане планируют обновить образовательные программы бакалавриата

    Наука и образование
    12:17

    В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты почти на 400 млн манатов

    Финансы
    12:14

    В Армении церковь лишили права безвозмездного получения в собственность земельных участков

    В регионе
    Лента новостей