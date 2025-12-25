Azərbaycanda 11 ayda dövlət xəttilə 393 milyon manat ipoteka krediti verilib
Maliyyə
- 25 dekabr, 2025
- 11:49
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) xətti ilə 393,3 milyon manat kredit verilib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,7 % azdır.
Hesabat dövründə Fondun yenidən maliyyələşdirdiyi kreditlərin məbləği isə 4,7 % azalaraq 399,4 milyon manat olub.
İl ərzində İKZF-nin istiqraz buraxmaqla cəlb etdiyi vəsaitin məbləği 10 % artaraq 550 milyon manata çatıb, Fonda dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin məbləği isə 8,9 % azalaraq 79,9 milyon manata düşüb.
Son xəbərlər
12:13
Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıbElm və təhsil
12:11
Çin Azərbaycanın beynəlxalq arenada fəal iştirakını alqışlayırXarici siyasət
12:10
BTQ: Siqh fəalları və SFJ üzvləri Hindistan hökumətinə qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçiribXarici siyasət
12:06
Səfir: Çin Naxçıvanın 216 məktəbini avadanlıqla təmin edibXarici siyasət
12:06
Sumqayıtda 1000 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqEnergetika
12:04
"Azexport" vasitəsilə 763 ədəd sərbəst satış sertifikatı təqdim edilibBiznes
12:01
Foto
Video
Bakı aeroportunda təyyarə qəzasında həlak olmuş şəxslərin xatirəsi yad edilibİnfrastruktur
11:55
Azərbaycan boksçuları 2025-ci ildə beynəlxalq yarışlarda 231 medal qazanıblarFərdi
11:51