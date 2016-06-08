​В Азербайджане выявлены 82 факта незаконной организации азартных игр

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В ходе налоговых контрольных проверок в мае текущего года выявлено незаконное привлечение к работе по найму 118 лиц со стороны 6 налогоплательщиков, документы по результатам проверок направлены в соответствующие органы. Как передает Report, об этом сообщил начальник управления налогового аудита и оперативного налогового надзора министерства налогов Тогрул Гулиев в интервью газете "Vergilər" ("Налоги).

Он отметил, что также выявлен ряд нарушений в связи с производством и реализацией акцизных товаров: "В ходе проверок выявлены 2,2 тыс. фальшивых акцизных товаров на общую сумму 21,9 тыс. манатов, не имеющих акцизные марки 8,6 тыс. товаров на общую сумму 37,7 тыс. манатов".

Т.Гулиев напомнил, что министерство проводит работу по выявлению фактов незаконной организации азартных игр: "В результате оперативных контрольных мероприятий выявлены 82 факта незаконной организации и проведения азартных игр, составлены протоколы в соответствии с Кодексом административных правонарушений, соответствующие документы направлены в суд. В то же время министерство налогов выявило факты несоблюдения правил проведения денежных расчетов с населением со стороны 257 налогоплательщиков. Проведенные хронометражным методом наблюдения показали, что оборот занижен в среднем в 4 раза".