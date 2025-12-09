Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картами

    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 17:28
    В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картами

    В III квартале 2025 года в Азербайджане резко выросло число случаев внутристранового мошенничества с использованием платежных карт.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные ЦБА, за указанный период зарегистрировано 2 233 случая общей суммой 1 185 101 манат.

    По сравнению со II кварталом, число случаев выросло почти в 3,9 раза, а сумма - в 3,4 раза.

    Объем мошенничества при трансграничных операциях, напротив, сократился на 28,4%, составив 308 668 манатов, однако число случаев выросло на 59,6%, достигнув 7 669.

    Структура мошенничества:

    Внутри страны: 39,4% - захват аккаунтов держателей карт (снижение на 5,4 п.п.); 60,6% - другие виды мошенничества (рост на 5,4 п.п.). Международные операции: 73% - захват аккаунтов держателей карт (уменьшение на 7,1 п.п.), 27% - другие виды мошенничества (рост на 7,1 п.п.).

    Среди них внутри страны 98,9% пришлись на операции в электронной торговле и мобильных приложениях, 1,1% - прочие операции, в международных операциях - 86,6% и 13,4% соответственно.

    ЦБА кибермошенничество банковские карты статистика
    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili fırıldaqçılıq hallarının sayı III rübdə kəskin artıb
    Elvis

    Последние новости

    17:38

    Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%

    Это интересно
    17:33

    Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    17:28

    В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картами

    Финансы
    17:25

    В Баку скончался один из пострадавших при взрыве - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    17:21
    Фото

    Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных учений

    Армия
    17:21

    В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военных

    Другие страны
    17:18
    Фото

    Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничества

    Kультурная политика
    17:15

    AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиации

    Инфраструктура
    17:07

    BakuBus закупает электробусы для освобожденных территорий

    Инфраструктура
    Лента новостей