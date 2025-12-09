В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картами

В III квартале 2025 года в Азербайджане резко выросло число случаев внутристранового мошенничества с использованием платежных карт.

Как сообщает Report со ссылкой на данные ЦБА, за указанный период зарегистрировано 2 233 случая общей суммой 1 185 101 манат.

По сравнению со II кварталом, число случаев выросло почти в 3,9 раза, а сумма - в 3,4 раза.

Объем мошенничества при трансграничных операциях, напротив, сократился на 28,4%, составив 308 668 манатов, однако число случаев выросло на 59,6%, достигнув 7 669.

Структура мошенничества:

Внутри страны: 39,4% - захват аккаунтов держателей карт (снижение на 5,4 п.п.); 60,6% - другие виды мошенничества (рост на 5,4 п.п.). Международные операции: 73% - захват аккаунтов держателей карт (уменьшение на 7,1 п.п.), 27% - другие виды мошенничества (рост на 7,1 п.п.).

Среди них внутри страны 98,9% пришлись на операции в электронной торговле и мобильных приложениях, 1,1% - прочие операции, в международных операциях - 86,6% и 13,4% соответственно.