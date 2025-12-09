İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili fırıldaqçılıq hallarının sayı III rübdə kəskin artıb

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 16:31
    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili fırıldaqçılıq hallarının sayı III rübdə kəskin artıb

    Bu ilin III rübündə Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili 1 milyon 185 min 101 manatlıq 2 233 fırıldaqçılıq halı baş verib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, II rüblə müqayisədə müvafiq olaraq 3,4 dəfə və 3,9 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə ödəniş kartları ilə ölkəxarici fırıldaqçılıq hallarının dəyəri 28,4 % azalaraq 308 min 668 manata düşüb, fırıldaqçılıq hallarının sayı isə 59,6 % artaraq 7 669-a çatıb.

    III rübdə ölkədaxili baş vermiş fırıldaqçılığın 39,4 %-i hesabın ələ keçirilməsi (5,4 faiz bəndi az), 60,6 %-i digər hallarla (5,4 faiz bəndi çox), ölkəxarici fırıldaqçılıq hallarının isə 73 %-i kartın fiziki iştirakı olamadan (7,1 faiz bəndi az), 27 %-i digər hallarla (7,1 faiz bəndi çox) bağlı olub.

    İyul-sentyabr aylarında ölkədaxili fırıldaqçılığın 98,9 %-i (0,9 faiz bəndi az) elektron ticarət və mobil tətbiq üzərindən, 1,1 %-i (0,9 faiz bəndi çox) isə digər hallarda, ölkəxarici fırıldaqçılığın isə 86,6 %-i (0,5 faiz bəndi az) elektron ticarət və mobil tətbiq üzərindən, 13,4 %-i (0,5 faiz bəndi çox) isə digər hallarda baş verib.

