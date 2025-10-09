Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию, ОМС и страхованию от безработицы

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 10:47
    Поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам за январь-сентябрь 2025 года в условиях процесса "обеления" числа наемных работников и фонда заработной платы в Азербайджане составили более 4 млрд 661,4 млн манатов.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на на 12% или 455,8 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В том числе, за последний год поступления по небюджетным организациям выросли на 13%, до 3 млрд 113,2 млн манатов.

    За отчетный период поступления по страхованию от безработицы выросли на 10,9% до 164,9 млн манатов, в том числе поступления по небюджетным организациям - 126,1 млн манатов (+ 12,2%).

    Поступления по обязательному медицинскому страхованию за год выросли на 10,3% и составили 814,3 млн манатов, в том числе поступления по небюджетным организациям - 576,8 млн манатов (+ 9,9%).

    социальное страхование страхование от безработицы ОМС госбюджет
