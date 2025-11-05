В Азербайджане выросли поступления по социальным и медицинским страховым взносам

В Азербайджане наблюдается рост поступлений по социальным и страховым взносам, что связано с продолжающимся процессом "обеления" заработных плат и официальной занятости.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, за январь–октябрь 2025 года поступления превысили 5,234 млрд манатов, что на 12,1% (563 млн манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

От небюджетных организаций в бюджет поступило более 3,5 млрд манатов, что на 12,7% превышает прошлогодние показатели.

Поступления по взносам на страхование от безработицы за отчетный период увеличились на 11,1%, достигнув 185,5 млн манатов. Из них 141,8 млн манатов приходится на небюджетные организации.

Взносы по обязательному медицинскому страхованию за год выросли на 10,5%, составив 916,2 млн манатов. В частности, от небюджетных организаций поступило 650 млн манатов, что на 9,9% больше, чем в 2024 году.