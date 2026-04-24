В Азербайджане выплаты пособий и стипендий превысили 561 млн манатов в I кв.

В январе–марте этого года из государственного бюджета Азербайджана 965 тыс. граждан выплачено 561 млн манатов в виде пособий и ежемесячных президентских стипендий.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, 495 тыс. человек получили пособия на общую сумму 318 млн манатов, 408 тыс. граждан - президентские стипендии на 204 млн манатов, а 62 тыс. человек - 39 млн манатов за счет средств социального страхования.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты выросли: по пособиям - на 16%, по стипендиям - на 17%, по выплатам за счет социального страхования - на 2%.

Кроме того, в январе–марте еще 38 тыс. назначений пособий и стипендий были осуществлены в проактивном порядке через электронную систему. В целом с начала внедрения электронного назначения социальных выплат в 2019 году таким способом оформлено уже 917 тыс. выплат.