    В Азербайджане выплаты пособий и стипендий превысили 561 млн манатов в I кв.

    В январе–марте этого года из государственного бюджета Азербайджана 965 тыс. граждан выплачено 561 млн манатов в виде пособий и ежемесячных президентских стипендий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, 495 тыс. человек получили пособия на общую сумму 318 млн манатов, 408 тыс. граждан - президентские стипендии на 204 млн манатов, а 62 тыс. человек - 39 млн манатов за счет средств социального страхования.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты выросли: по пособиям - на 16%, по стипендиям - на 17%, по выплатам за счет социального страхования - на 2%.

    Кроме того, в январе–марте еще 38 тыс. назначений пособий и стипендий были осуществлены в проактивном порядке через электронную систему. В целом с начала внедрения электронного назначения социальных выплат в 2019 году таким способом оформлено уже 917 тыс. выплат.

    Президентская пенсия соцпособия
    Azərbaycanda I rübdə 561 milyon manat müavinət və Prezident təqaüdü ödənilib

    Последние новости

    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей