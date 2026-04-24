    Maliyyə
    • 24 aprel, 2026
    • 12:43
    Azərbaycanda I rübdə 561 milyon manat müavinət və Prezident təqaüdü ödənilib

    Bu ilin yanvar-mart aylarında dövlət büdcəsi hesabına 965 min şəxsə 561 milyon manat müavinət və Prezidentin aylıq təqaüdü ödənilib.

    "Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, onlardan 495 min nəfərə müavinət olaraq 318 milyon manat, 408 min nəfərə Prezident təqaüdü olaraq 204 milyon manat, 62 min nəfərə sosial sığorta hesabına müavinət olaraq 39 milyon manat ödəniş həyata keçirilib.

    Ödənilən vəsait ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən müavinətlər üzrə 16 %, təqaüdlər üzrə 17 %, sosial sığorta hesabına müavinətlər üzrə 2 % çox olub.

    Yanvar-mart aylarında daha 38 min, sosial ödənişlərin elektron təyinatına başlandığı 2019-cu ildən isə 917 min müavinət və təqaüd təyinatı e-sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Prezidentin aylıq təqaüdü

