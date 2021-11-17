В Азербайджане вводят новую госпошлину за регистрацию брака

Проект поправок в закон “О государственной пошлине” был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Проект поправок в закон “О государственной пошлине” был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, согласно документу, государственная пошлина за регистрацию брака повышается с 5 до 10 манатов.

Кроме того, размер государственной пошлины за регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, на основании судебного решения (если в нем не указано, какая из сторон должна уплатить государственную пошлину, это делает первая обратившаяся в суд сторона) повышается с 15 до 20 манатов.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.