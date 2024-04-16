В Азербайджане впервые проходит саммит Insurtech

В Баку впервые проходит международный саммит Insurtech.

В Баку впервые проходит саммит Insurtech.

Как сообщает Report, форум организован стратегической поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и совместной организации общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана", "Türkiye InsurTech Hub" и New Generation Management Company.

В мероприятии принимают участие представители страхового сектора и технологических брендов Азербайджана и Турции, а также другие представители финансового рынка.

Основная цель саммита – способствовать развитию цифровизации на страховом рынке Азербайджана на основе опыта турецких страховых компаний в области цифровизации.

На мероприятии выступят председатель ЦБА Талех Кязымов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили и другие официальные лица.