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В Азербайджане впервые проходит саммит Insurtech

В Азербайджане впервые проходит саммит Insurtech В Баку впервые проходит международный саммит Insurtech.
Финансы
16 апреля 2024 г. 10:58
В Азербайджане впервые проходит саммит Insurtech

В Баку впервые проходит саммит Insurtech.

Как сообщает Report, форум организован стратегической поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и совместной организации общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана", "Türkiye InsurTech Hub" и New Generation Management Company.

В мероприятии принимают участие представители страхового сектора и технологических брендов Азербайджана и Турции, а также другие представители финансового рынка.

Основная цель саммита – способствовать развитию цифровизации на страховом рынке Азербайджана на основе опыта турецких страховых компаний в области цифровизации.

На мероприятии выступят председатель ЦБА Талех Кязымов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Azerbaijan hosting Insurtech summit for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə "Insurtech" zirvə toplantısı keçirilir

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