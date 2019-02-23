В Азербайджане в январе сократились выплаты по медстраховке

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане выросли поступления по медстраховке.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату по надзору за финансовыми рынками, в январе 2019 года сборы страховых компаний по медстраховкам составили 45,604 млн манатов. Это на 5,788 млн манатов или 14,5% больше, чем в январе прошлого года.

В январе 2019 года по этому виду страхования произведено выплат на 2,042 млн манатов, что на 3,459 манатов или в 2,7 раза меньше, чем в январе 2018 года.

В целом, в январе по данному виду страхования 4,48% поступлений были направлены на выплаты.

Напомним, что в 2018 году сборы страховых компаний по медстраховкам составили 87,057 млн манатов, а выплаты - 59,485 млн манатов.