Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
Другие страны
- 08 ноября, 2026
- 18:28
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Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара протяженностью 162 км.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, генеральный директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC) Хушанг Базванд.
"Благодаря предпринятым усилиям Высший совет национальной безопасности на прошлой неделе утвердил это соглашение", - сказал он.
По словам Базванда, вся 162-километровая трасса передана российской компании для проведения изыскательских работ.
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