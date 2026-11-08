Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара протяженностью 162 км.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, генеральный директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC) Хушанг Базванд.

"Благодаря предпринятым усилиям Высший совет национальной безопасности на прошлой неделе утвердил это соглашение", - сказал он.

По словам Базванда, вся 162-километровая трасса передана российской компании для проведения изыскательских работ.