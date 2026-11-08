Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы

Коллектив Министерства культуры Азербайджана посетил парк Победы по случаю 8 Ноября - Дня победы.

Как сообщает Report, представители ведомства, а также руководители ведущих учреждений и известные деятели культуры нашей страны возложили цветы к монументу Победы.

Минкультуры охарактеризовало этот знаменательный день воплощением непоколебимого единства азербайджанского народа и его великой любви к Родине.