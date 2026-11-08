Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 18:11
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы

    Коллектив Министерства культуры Азербайджана посетил парк Победы по случаю 8 Ноября - Дня победы.

    Как сообщает Report, представители ведомства, а также руководители ведущих учреждений и известные деятели культуры нашей страны возложили цветы к монументу Победы.

    Минкультуры охарактеризовало этот знаменательный день воплощением непоколебимого единства азербайджанского народа и его великой любви к Родине.

    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Коллектив Министерства культуры посетил парк Победы
    Министерство культуры Азербайджана 8 Ноября - День Победы
    Фото
    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub
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    Culture Ministry staff and cultural figures visit Victory Park
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